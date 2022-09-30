Tarlaya devrilen araçtan savrularak yaşamını yitirdi 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Bodrum-Milas karayolu Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Milas istikametinden Bodrum istikametine seyir halinde olan 34 EVT 90 plakalı otomobil sürücüsü Abdullah Göğüş, Güvercinlik Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tarlaya girdi. Tarlada takla atmaya başlayan otomobilden fırlayan Göğüş olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 ekipleri Göğüş'ü müdahalelere rağmen kurtaramadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Güvercinlik Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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