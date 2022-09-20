Tarlasını sulamak isteyen eski muhtar, kanala devrilen traktörün altında can verdi

Denizli'de tarlasını sulamak isteyen eski muhtarın kullandığı traktör, kanala yanaştığı esnada ters devrilerek suya düştü. Feci kazada sıkıştığı yerde hayatını kaybeden eski muhtarın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkardı.

Kaza; Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde tarlasını sulamak isteyen Mesut Günenç (60), traktörüyle kanala yanaştı. Bu esnada henüz bilinmeyen nedenden dolayı traktör ters bir şekilde kanala düştü. Sürücü Günenç, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri Günenç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonrası cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Mesut Günenç'in yaşadığı Akhan Mahallesi'nin eski muhtarı oluğu öğrenildi. - DENİZLİ