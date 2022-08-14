Tarlasını sulamak isteyen köylü, ağaçların arasında erkek cesedi buldu

Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu

İSTANBUL Çatalca'da tarlasını sulamak isteyen bir köylü, ağaçların arasında erkek cesedi buldu. Şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, olay yerinde lüks bir otomobil de bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından ise ceset, incelenmek üzere ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay, 11.00 sıralarında Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarlasını sulamak isteyen bir köylü, tarla kıyısında bulunan ağaçlık alanda bir erkek cesedi buldu. Vatandaş durumu hemen polise haber verirken, olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı. İlk incelemede şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, olay yerinde maktule ait olduğu düşünülen lüks bir araçta park halinde bulundu. Cesedi bulan vatandaş, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürülürken, maktulün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin ise çalışmaları devam ediyor.