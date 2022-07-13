Tarladan 8 ton buğdayı hasat ederek çalan şüpheliler yakalandı - Haberler

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Tarladan 8 ton buğdayı hasat ederek çalan şüpheliler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarladan 8 ton buğdayı hasat ederek çalan şüpheliler yakalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde buğday tarlasına gelen hırsızlar, 20 dekarlık alandan ekinleri hasat ederek yaklaşık 8 ton buğday çaldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde buğday tarlasına gelen hırsızlar, 20 dekarlık alandan ekinleri hasat ederek yaklaşık 8 ton buğday çaldı. Olay karıştığı belirlenen 5 kişiden 1'i çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, çalınan buğday ise sahibine polis ekiplerince teslim edildi.

Olay, Kulu ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 dekarlık alanda bulunan tarlasındaki buğdayların biçildiğini fark eden Ezrail B., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çevredeki incelemelerinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonrasında olayın şüphelilerinin 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 5 kişi olduğu belirlendi. Şahıslar kısa sürede gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İsmet M., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların adresinde bulunan yaklaşık 8 ton buğday ise sahibine teslim edildiği öğrenildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konya 3. Sayfa Haberler

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