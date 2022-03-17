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Tarladaki sulama borularını çalarken suçüstü yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarladaki sulama borularını çalarken suçüstü yakalandılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlalardaki sulama borularını ve muslukları çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlalardaki sulama borularını ve muslukları çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol ekipleri, sorumluluk alanındaki Hasalan Mahallesinde devriye gezerken, M.K.G.'ye (68) ait brokoli tarlasında bulunan sulama sistemine ait yaklaşık 47 bin 500 metre su borusu ile 30 adet musluk çalan şüpheliler, M.K. (37) ve M.Y.'yi (53) suçüstü yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 22 bin TL olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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