Tarlada üzerine direk düşen şahıs ağır yaralandı Samsun'da tarlaya elektrik çekmek için dikilen direk üzerine düşen şahıs ağır yaralandı. Samsun'da tarlaya elektrik çekmek için dikilen direk üzerine düşen şahıs ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Terme ilçesinde tarlaya elektrik çekmek için direk dikildiği sırada üzerine düşen H.S. (53) ağır yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan H.S., yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun 3. Sayfa Haberler

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