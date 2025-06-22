Tarlada Sakarya Meydan Muharebesinden kalma patlamamış el bombası buldu

Tarlada Sakarya Meydan Muharebesinden kalma patlamamış el bombası buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte bir çiftçi tarlasında Sakarya Meydan Muharebesinden kalma patlamamış el bombası buldu.

Başkentte bir çiftçi tarlasında Sakarya Meydan Muharebesinden kalma patlamamış el bombası buldu.

Ankara'nın Haymana ilçesinde Sezgin Balıkçı, tarlasında Sakarya Meydan Muharebesinden kalma patlamamış el bombası buldu. Mahalle muhtarı Lütfi Bağcı'nın bilgilendirilmesi üzerine yetkililere ulaşılarak bilgilendirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'dan gelen bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Sakarya Meydan Muharabesinin yaşandığı Haymana' da bir çok yerde şehit mezarı ve savaştan kalma mühimmatlar sık sık vatandaşlar tarafından bulunduğu için daha öncede birçok bölge Tarihi Milli Park ilan edilmiş durumda. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Beklenen açıklama geldi

ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Açıklama geldi
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Trump, İran saldırısını böyle takip etti

Trump, İran saldırısını böyle izledi! Şapkasındaki mesaj dikkat çekti
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.