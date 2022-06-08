Tarlada ot biçerken hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarlada ot biçerken hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tarlada ot biçerken hayatını kaybetti

Samsun'da tarlada ot biçerken olduğu yere yığılıp kalan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da tarlada ot biçerken olduğu yere yığılıp kalan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinin Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Yaşar Gökçi tarlada otları biçerken olduğu yere yığılıp kaldı. Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşar Gökçi hayatını kaybetti. Yaşar Gökçi'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title