Tarlada mahsule zarar verme kavgası: 1 yaralı

Samsun'da ayçiçeği ekili tarladan geçen şahıs ile tarla sahibi arasında 'mahsule zarar verme' kavgasında 1 kişi tabancayla vurarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesinin Budaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. ayçiçeği tarlasından geçerek zarar verdiği iddia edilen S.A. ile tartışmaya başladı. Tabancasını ateşleyen S.A., H.B.'yi yaraladı. Ladik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, S.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa