Tarlada Kene Isırması Sebebiyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde tarlada çalışırken vücuduna yapışan kenenin ısırması sebebiyle hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Alaca ilçesi Tutluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan İsmet A.'yı (51) tarlada çalıştığı esnada kene ısırdı. Kenenin ısırdığını fark eden vatandaş hastaneye başvurdu. Yaklaşık iki gün tedavi gören İsmet A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ÇORUM