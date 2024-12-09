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Tarlada Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti

Tarlada Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlasında çalışırken fenalaşarak yere yığılan 53 yaşındaki Abdullah Güven, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlasında çalışırken fenalaşan adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Muratbey Mahallesi'ndeki tarlasına giden Abdullah Güven (53) çalışmaya başladı. O sırada fenalaşan adam yere yığıldı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Kalbi duran adama kalp masajı yapan sağlık ekipleri, Güven'i ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Güven, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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