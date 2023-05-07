Tarlada erkek cesedi bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'da 66 yaşındaki yaşlı adam tarlada ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı.

Olay, merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar boş bir tarlada hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri şahsın, 66 yaşındaki Hıdır Akkoç olduğunu belirledi. Şüpheli ölüm üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı şahsın ölüm nedeninin yapılacak olan otopsiden sonra belli olacağı bildirildi.