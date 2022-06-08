Tarlada çıkan yangında 5 dönüm buğday küle döndü - Haberler

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Tarlada çıkan yangında 5 dönüm buğday küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarlada çıkan yangında 5 dönüm buğday küle döndü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ekili alanda çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük buğday küle döndü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ekili alanda çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük buğday küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesi Levzin Mahallesi'nde Mustafa S'ye ait buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangının, elektrik tellerindeki kıvılcımdan çıktığı iddia edilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaklaşık 5 dönümlük alan küle döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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