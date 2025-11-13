Bakanlık'tan Uçak Kazası İçin Başsağlığı

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Hırvatistan'da düşen AT802 yangın söndürme uçağında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının kaza-kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve orman teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi. - ANKARA