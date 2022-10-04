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Tarım ve Orman Bakanlığından, Hayvanları Koruma Günün de "Balkız" paylaşımı

3. Sayfa Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığından, Hayvanları Koruma Günün de "Balkız" paylaşımı Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvanları Koruma Günün de ilk kez görüntülenen "Balkız" paylaşımını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığından, Hayvanları Koruma Günün de "Balkız" paylaşımı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvanları Koruma Günün de ilk kez görüntülenen "Balkız" paylaşımını yaptı.

Düzce'de fenalaşan ve fazla bal yediği söylenen, sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınan ayıya sosyal medyada yapılan oylamada "Balkız" ismi uygun görülmüştü.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Balkız'ın doğada görüntülendiği ve durumunun gayet iyi olduğu söylendi. Hayvanları Koruma Günü etiketiyle yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meşhur ayımız, sevimli kızımız Balkız doğada, evinde görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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