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Antalya'daki orman yangını, 21 saat sonra kontrol altında (2)

3. Sayfa Haberleri

21 SAATTE KONTROL ALTINDATarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Akseki ilçesinde dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

21 SAATTE KONTROL ALTINDA

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Akseki ilçesinde dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya, Akseki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini paylaştı.

Saat 10.30 sıralarında, 21 saatte kontrol altına alınan yangından etkilenen alanın 60 hektar olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - 3. Sayfa

Tarım ve Orman Bakanı Antalya 3. Sayfa Güncel Haberler

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