Tarım kimyasalı üreten fabrikada gaz zehirlenmesi: 2 ölü - Haberler

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Tarım kimyasalı üreten fabrikada gaz zehirlenmesi: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarım kimyasalı üreten fabrikada gaz zehirlenmesi: 2 ölü Antalya'da tarım kimyasalları üreten fabrikada aşanan gaz sızıntısı sebebiyle ilk belirlemelere göre zehirlenen 2 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Tarım kimyasalı üreten fabrikada gaz zehirlenmesi: 2 ölü

ANTALYA - Antalya'da tarım kimyasalları üreten fabrikada aşanan gaz sızıntısı sebebiyle ilk belirlemelere göre zehirlenen 2 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tarım kimyasalları üreten fabrikada gaz sızıntısı yaşandı. İşçilerin fenalaşması ile durum anlaşılınca fabrika hızlı bir şekilde boşaltıldı. İlk Belirlemelere göre gaz zehirlenmesi geçiren 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Diğer personellerin ayakta tedavi edildiği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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