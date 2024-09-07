Tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole uçtu: 1 ölü, 7'si ağır 22 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet, sollamak istediği hafif ticari araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada kamyonette bulunan tarım işçilerinden 1'i ölürken 7'si ağır olmak üzere 22'si yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Yakacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan Ahmed Hüssen idaresindeki 27 MC 6450 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Ertuğrul T.'nin kullandığı 35 EA 2946 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tarım işçilerinin bulunduğu kamyonet, savrularak yol kenarındaki şarampole uçtu.

Yola savrulan tarım işçilerinden 1'i öldü, 22'si yaralandı

Feci kazanın ardından kamyonet kasasında bulunan tarım işçileri etrafa savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan 8'i ağır 23 kisiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.