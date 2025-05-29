Tarım Fuarında Trafik Güvenliği Eğitimi

Tarım Fuarında Trafik Güvenliği Eğitimi
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Afyonkarahisar'da düzenlenen tarım fuarında, Jandarma ekipleri vatandaşlara trafik güvenliği eğitimi vererek, özellikle tarım araçları ve traktör sürücüleri için önemli konuları anlattı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ve Sandıklı Trafik Jandarması Timleri, ilçede kurulan tarım fuarında açtıkları stantta vatandaşlara yönelik trafik güvenliği eğitimi verdi.

Kapalı pazar alanında gerçekleştirilen fuarda, stant açarak yol kullanıcılarıyla birebir iletişim kuran ekipler, özellikle tarım araçları ve traktör sürücüleri için hayati önem taşıyan konularda bilgilendirmelerde bulundu. Ziyaretçilere genel trafik kurallarının yanı sıra, traktörlerde bulunması gereken ROPS demiri, römorklarda zorunlu olan reflektör ve sarı flaşör lambaların önemi anlatıldı.

Ayrıca, römork kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, sigortasız ve muayenesiz araç kullanımının yanı sıra sürücü belgesi olmadan traktör kullanmanın doğurabileceği olumsuz sonuçlara da değinildi. Son olarak, tarım alanında yaygın olarak kullanılan pat-pat araçlarının ne amaçla ve hangi alanlarda kullanılabileceği hakkında vatandaşlar bilgilendirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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