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Tarım arazisine devrilen yabancı plakalı otomobil sürücüsü yaralandı

Tarım arazisine devrilen yabancı plakalı otomobil sürücüsü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçip ardından tarım arazisine devrilen yabancı plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçip ardından tarım arazisine devrilen yabancı plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Başaağaç rampası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.C., (52) idaresindeki 77 XS 570 yabancı plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yolun karşı şeridine geçip ardında tarım arazisine devrildi. Kazada, A.C., yaralandı. Yaralanan A.C., bölgeye sevk edilen 112 Acil servis ambulansı ile üniversite hastanesine kaldırıldı. A.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler

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