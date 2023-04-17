Afyonkarahisar'ın Sadıklı ilçesinde kontrolden çıkarak tarım arazisine devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Emirhisar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A., idaresindeki 26 PP 130 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç şarampole girip ardından tarım arazisine devrilerek durabildi. Kazada yaralanan sürücü ile N.A., Y.A. ve E.A., çevreden geçen diğer sürücülerinde yardımıyla araç içerisinden çıktı. Yaralılar ardından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR