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Tarikat mensubundan akıllara durgunluk veren sözler: "Biraz da sana binelim olmaz mı?"

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Tarikat mensubu olduğunu söyleyen adam açtığı yayında tarikatlarda kullanılan lüks otomobillerden rahatsız olan kesime öfke kustu. İsmi bilinmeyen şahıs, "Yediremiyorlar tarikatçılar Mercedes'e biniyor, BMW'ye biniyor yediremiyorlar. Gel biraz da sana binelim ondan sonra bizi eşek gibi taşı olmaz mı?" sözleriyle izleyenleri hayrete düşürdü.

Tarikat mensubu olduğunu söyleyen bir adam, tarikatlarda kullanılan araçlarla ilgili yaptığı yorumlarla tepki topladı. Henüz ismi bilinmeyen şahıs, tarikatçıların lüks arabalara binmesinden şikayet edenler hakkında akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu.

"GEL BİRAZ DA SANA BİNELİM"

Yayın yapan kişi, "Yediremiyorlar tarikatçılar Mercedes'e biniyor, BMW'ye biniyor yediremiyorlar. Gel biraz da sana binelim ondan sonra bizi eşek gibi taşı olmaz mı? Sonra biraz daha vurduktan sonra 310 kilometre hızla gidersin yayındaki insan sayısı gibi Doblo'yu takmışsın kafaya, tarikat sevmeyen adam, hoca sevmeyen adam. Arabaya bine bine motoru bozuldu biraz da senin motorun bozulsun." sözleriyle izleyenleri şoka uğrattı.

"İSLAM'IN ÖĞRETTİĞİ ÜSLUPTAN ÇOK UZAK"

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından kullanıcılar paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. İzleyenlerden bazıları, "Sözde bir cemaate mensup, Allah'a iman ettiğini ve onun yolunda yürüdüğünü söyleyen adamın ağzından dökülen cümlelere bakın, çok yazık", "İslam'ın istediğini öğretmeye çalıştığı üsluptan uzak ağızlara bak!" sözleriyle tepki gösterdi.

Tarikat mensubundan akıllara durgunluk veren sözler:
Kaynak: Haberler.com / Ebrar Ünaldı - 3.Sayfa

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Yorumlar (30)

osman kara kara:

Aklım almıyor bu tipleri dinleyen, onlara biat eden bir zümre var.

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Kralçıplak:

Bu tipler yüzünden islama saldırıyorlar ama bu ve bunun gibilerin Müslümanlıkla alakaları yok, bu ve benzerleri asla İslamı Müslümanlığı temsil etmiyor

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22
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vatandaş:

Atatürk ü şimdi çok daha iyi anlıyorum.

133
44
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Hüseyin Civelek:

Müslüman herşeyin kralına layıktır.Helal kazanıp istifade eder.Sizin sorununuz islamla.Ben bir müslüman olarak Ferrari de binerim.Fitne dolu insanlar kıskanır,onun için binmeye devam.

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sade vatandaş:

şaka veya gerçek üslupsuz konuşan kim olduğu belli olmayan zatın çok yakınlarına muhtemelen şu anda bol bol bindiriyorlardır

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Erol Birol :

Ak. Geldiğinden beri bunlar arttı. İnşallah birdahki seçimden sonra bunlar piyasadan kaybolur. En büyük düşmanımız cehalettir. YAŞASIN MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN KURDUĞU TÜRKİYE CUMHURİYETİ.

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Brh atr:

ister mercoya bin ister tersoya binde nerden buldun parayı nerde ne iş yaparak aldında biniyorsun hayatında hangi işi yaptınız ticaret yapıyorum kazanıyorumda biniyorum diyebilirsin eyvallah ticaret yapıyorsunuz demekki çok para kazanıyorsunuz vergi ödeyenler listesine isminizi yazmayımı unutuyorlar acaba

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Brh atr:

bin kardeşim ama bu derenin suyu nerden geliyor onu söyle, bakkal manav olupta son model mercoya binemezsin o zaman iyi bir işin var ticaretin iyi verginide verirsin adamsın hatta kralsın açıkla bakalım ne kadar vergi ödediğini derler adama

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Tamer:

Tarikalar diye bir şey yok, cemaatler var.

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Gerard Dirivia:

Yaradan, herkese akıl vermemiş. Sadece önemsediği sevdiği kullarına akıl, fikir, kapasite vermiş. O aklı kullananlarda şu an dünyaya hükmediyorlar. Diğerleri de boş işler müdürlüğü yapıp akıldan ve mantıktan yoksun kalan cahil ve saf olanları kandırıyor..

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4
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