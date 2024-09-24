Tarikat mensubundan akıllara durgunluk veren sözler: 'Biraz da sana binelim olmaz mı?'

Tarikat mensubu olduğunu söyleyen bir adam, tarikatlarda kullanılan araçlarla ilgili yaptığı yorumlarla tepki topladı. Henüz ismi bilinmeyen şahıs, tarikatçıların lüks arabalara binmesinden şikayet edenler hakkında akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu.

"GEL BİRAZ DA SANA BİNELİM"

Yayın yapan kişi, "Yediremiyorlar tarikatçılar Mercedes'e biniyor, BMW'ye biniyor yediremiyorlar. Gel biraz da sana binelim ondan sonra bizi eşek gibi taşı olmaz mı? Sonra biraz daha vurduktan sonra 310 kilometre hızla gidersin yayındaki insan sayısı gibi Doblo'yu takmışsın kafaya, tarikat sevmeyen adam, hoca sevmeyen adam. Arabaya bine bine motoru bozuldu biraz da senin motorun bozulsun." sözleriyle izleyenleri şoka uğrattı.

"İSLAM'IN ÖĞRETTİĞİ ÜSLUPTAN ÇOK UZAK"

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından kullanıcılar paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. İzleyenlerden bazıları, "Sözde bir cemaate mensup, Allah'a iman ettiğini ve onun yolunda yürüdüğünü söyleyen adamın ağzından dökülen cümlelere bakın, çok yazık", "İslam'ın istediğini öğretmeye çalıştığı üsluptan uzak ağızlara bak!" sözleriyle tepki gösterdi.