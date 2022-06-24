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Tarihi sikkeler istihbaratla ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarihi sikkeler istihbaratla ele geçirildi

Malatya'da Jandarma görevlileri bir istihbaratı değerlendirip, Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 adet sikke ve 7 adet tarihi obje ele geçirdi.

Malatya'da Jandarma görevlileri bir istihbaratı değerlendirip, Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 adet sikke ve 7 adet tarihi obje ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yeşilyurt İlçesi Çukurdere Mahallesinde bir şüpheliye ait işyerinde tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objelerin bulundurulduğu istihbarat duyumu alındı. Bunun üzerine, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden söz konusu işyerinde Jandarma tarafından yapılan aramada, Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 adet sikke ve 7 adet tarihi obje ele geçirildi.

İşyeri sahibi hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Malatya Roma 3. Sayfa Haberler

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