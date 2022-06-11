Tarihi köprüden nehre düşen genci vatandaşlar kurtardı - Haberler

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Tarihi köprüden nehre düşen genci vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Tarihi köprüden nehre düşen genci vatandaşlar kurtardı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi On Gözlü Köprü'den Dicle Nehri'ne düşen genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi On Gözlü Köprü'den Dicle Nehri'ne düşen genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü üzerinden dengesini kaybeden genç, Dicle Nehri'ne düştü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla nehirden çıkartılan 16 yaşında olduğu değerlendirilen genç, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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