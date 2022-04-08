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Tarihi kerpiç evi saran alevler geceyi aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarihi kerpiç evi saran alevler geceyi aydınlattı

Antalya'da tarihi kerpiç ev alevlere teslim oldu.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da tarihi kerpiç ev alevlere teslim oldu. Binanın ağılında bulunan 7 küçükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarihi kerpiç evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Geceyi aydınlatan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, evin ağılını kontrol ettiği sırada 7 küçükbaş hayvan olduğunu tespit etti. İtfaiye ekipleri ağılda bulunan küçükbaş hayvanları telef olmadan kurtardı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Tarihi kerpiç evi saran alevler geceyi aydınlattı

Tarihi kerpiç evi saran alevler geceyi aydınlattı

Tarihi kerpiç evi saran alevler geceyi aydınlattı

Tarihi kerpiç evi saran alevler geceyi aydınlattı

Tarihi kerpiç evi saran alevler geceyi aydınlattı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya, İtfaiye, Alanya, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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