Tarihi hanın önündeki drift 9 bin 125 liraya maloldu - Haberler

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Tarihi hanın önündeki drift 9 bin 125 liraya maloldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tarihi hanın önündeki drift 9 bin 125 liraya maloldu

Konya'da tarihi Zazadın Hanı'nın önünde drift yapan kişi, Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Konya'da tarihi Zazadın Hanı'nın önünde drift yapan kişi, Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, 9 bin 125 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'da 800 yıllık tarihi Zazadın Hanı Kervansarayı önünde drift yapan sürücünün görüntüsünün sosyal medyada yayınlanması üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, aracın plakasını belirlemek ve sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerdeki aracın plakasının tespit edilememesi üzerine paylaşım yapılan saat aralığındaki EDS ve KGYS görüntülerini inceleyen polis ekipleri, plakanın 42 JB 521 olduğunu ve sürücüsünün Ali T. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin görüştüğü Ali T. aracın akrabasına ait olduğunu ve pişman olduğunu ifade ederken, cezadan kurtulamadı. Ali T.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1 (drift yapmak) maddesi gereği 9 bin 125 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Para Cezası, Konya, 3. Sayfa, Haberler

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