Tarihi Haliç Tersanesi'nde feci olay: 1 ölü, 1 yaralı

Tersanede çalışan iki işçi bağlı bulundukları çatıdaki parçanın kopması sonucu aşağıya düştü

Metrelerce yükseklikten düşen 54 yaşındaki adam hayatını kaybederken, iş arkadaşı da yaralandı

İSTANBUL - Tarihi Haliç Tersanesi'nde çalışan iki işçi, bağlı bulundukları çelik çatıdaki parçanın kopması sonucu metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Feci olayda 54 yaşındaki bir işçi hayatını kaybederken, ayağından yaralanan genç işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa'daki Tarihi Haliç Tersanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde işyerine gelen işçiler İsak Erzi ve Mustafa Özçelik çelik çatı inşaatında çalışmaya başladı. Koruyucu ekipmanlarını da giymeyi ihmal etmeyen işçilerin bağlı bulundukları çatıdaki parça koptu. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen Erzi ağır yaralanırken, Özçelik ise bacağından yaralandı.

Parça kopunca metrelerce yükseklikten aşağıya düştüler

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda Erzi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İş arkadaşı Özçelik ise yaralı olarak Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından İsak Erzi'nin cenazesi morga kaldırıldı.