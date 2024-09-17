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Tarihi Geçmiş Ürünler Operasyonu: 15 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

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Ordu'da gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan tarihi geçmiş ve son kullanma tarihi değiştirilmiş 73 bin 609 adet ürün ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Piyasa değeri 15 milyon TL'lik tarihi geçmiş ve değiştirilmiş ürün ele geçirildi: 1 tutuklama

ORDU - Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan tarihi geçmiş ve son kullanma tarihi değiştirilmiş 73 bin 609 adet ürün ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir genelinde yürütülen operasyonlar devam ediyor. Ekiplerin son olarak Altınordu ilçesinde bulunan bir depoya yaptığı operasyonda, kaçak ve insan sağlığına zararlı ürünleri piyasaya sürme aşamasında olan E.G. isimli şüpheli yakalandı.

Piyasa değeri 15 milyon TL

Operasyon kapsamında depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan 1 adet mini printer isimli ürünlerin son tüketim tarihinin değiştirildiği cihaz, 73 bin 609 adet son tüketim tarihi geçmiş ve son tüketim tarihi değiştirilmiş vaziyette paketlenmiş gıda ürünleri, 10 ton ruhsatsız imal edilmiş temizlik malzemesi ürünleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, insan sağlığını tehlikeye atanlara yönelik operasyonların sıklıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Ekonomi 3-sayfa Sağlık Hukuk Ordu

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