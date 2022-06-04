Tarihi ev alev alev yandı - Haberler

Tarihi ev alev alev yandı Tarihi ev alev alev yandı Bursa'da çıkan yangında tarihi bina küle döndü. Tarihi ev alev alev yandı BURSA - Bursa'da çıkan yangında tarihi bina küle döndü. Gürsu ilçesin başlayan yangın kısa sürede büyüdü, haber verilmesi üzerine yangının olduğu yere Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri hareket etti. İstiklal mahallesindeki tarihi kerpiç evdeki yangın yapılan müdahalenin ardından söndürüldü. Çıkan yangında tarihi evin küle döndü. İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Haberler

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