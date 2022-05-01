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Tarihi eserleri güven timlerinden kaçıramadılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tarihi eserleri güven timlerinden kaçıramadılar

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, Cumhuriyet Mahallesi ve bağlı ara sokaklarda şüpheli şahıslara yönelik uygulama yaptı. Ekipler, yapılan uygulamada S.A. (31), M.S. (29) ve yabancı uyruklu N.M.'nin (22) üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şahısların üzerinden tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ve takı benzeri objeler ele geçirildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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