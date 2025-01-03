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Tarihi Eserlere Kaçakçılık Operasyonu

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KOM ekipleri Aydın'da İmamköy Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin önünde tarihi eserlere el koydu. 20 adet mimari parça, koruma altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Efeler İmamköy Mahallesi'ndeki tarihi eserlere sahip çıktı.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada İmamköy Mahallesi 3688 sokak üzerinde faaliyet gösteren bir kıraathanenin önünde bulunan alanda yer alan çeşitli dönemlere ait 20 adet mimari parça Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilerek kayıt altına alınarak, korunması amacıyla alınan talimatına istinaden Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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