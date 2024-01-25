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Tarihi eser kaçakçısı yakalandı

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Bursa'da devriye atan polis ekipleri, bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 47 adet tarihi eser ve sikke ele geçirdi. Şüpheli tutuklandı.

Tarihi eser kaçakçısı, tarihi sokakta yakalandı: 47 adet sikke ve tarihi eser ele geçirildi

BURSA - Bursa'da devriye atan gece kartalları, yolda gördükleri bir şüpheliyi kendilerinden kaçtığını fark etmeleri üzerine şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sonrası yakalanan şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde 47 adet tarihi eser ve sikke olduğu değerlendiren parçalar ele geçirildi. Şüpheli kendisini çeken gazeteciye tepki gösterirken yapılan sağlık kontrolleri sonrası adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Tarihi Abdal Caddesi üzerinde devriye atan 'Gece Kartalları', Enes Ü.'nün kendilerini görünce kaçmaya başlaması üzerine şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliye kimlik kontrolü yapan ekipler, üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramada cebinde peçeteye sarılmış tarihi eser ve sikke olduğunu fark eden ekipler, gözlaltına aldıkları Enes Ü.'yü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı Polis Merkezi'ne götürdü. Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, üzerinden çıkan tarihi eser olduğu değerlendirilen 47 adet sikke ve tarihi esere el konuldu. Olayla ilgili tahkikat devam ederken, şüpheli kendini çeken gazeteciye tepki gösterdi.

Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan Enes Ü. sevk adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Bursa Güvenlik Cezaevi Adliye Soruşturma Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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