Tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı - Haberler

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Tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı

Mersin polisi, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişiyi gözaltı aldı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin polisi, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişiyi gözaltı aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısları takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda H.K. ile yabancı uyruklu S.E.H.'nin elinde tarihi eser bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen halı, para sayma makinesi ile İbranice el yazması deri kitap ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere müze müdürlüğüne teslim edilirken, 2 şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık, Gözaltı, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

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