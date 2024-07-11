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Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda 47 Şüpheli Yakalandı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda tarihi eser, silah ve mühimmat ele geçirildi.

1" operasyonlarında uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan organize suç örgütü üyesi 47 şüphelinin yakalandığını belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; "Tarihi Eser Kaçakçılığı ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçlarına yönelik İzmir merkezli Ankara, Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, Karaman, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon ve Aydın olmak üzere 24 ilde "Define-1" operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda Türkiye'ye ait tarihi eserleri kaçak kazılarla elde edip, yurt dışında yer alan müzayede evlerine yasa dışı yollarla satarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerinin banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteren 5 farklı müzayede evinden örgüt elebaşı konumundaki "pazarlamacı" olarak tabir edilen şahsa ve aile bireylerine günümüz kuru ile yaklaşık 72 milyon Türk lirası döviz cinsinden para gönderildiği ve bu paranın suç grubu üyeleri ve bu gruba menfaat sağlayan şahıslar arasında paylaştırıldığı tespit edildi.

Ayrıca 2020 yılında Hırvatistan'da ele geçirilen ve ülkemize iade edilen bin 57 adet Türkiye kökenli tarihi eserin de örgütün faaliyetleri kapsamında yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Operasyonlar sonucu, 6 bin 325 adet sikke, 997 adet obje, 5 adet dedektör, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli ise yakalandı.

Bakan Yerlikaya tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonların devam edeceğini belirterek, "Tarihi ve kültürel mirasımıza zarar veren, bu topraklara ait tarihi eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan tarih eser kaçakçılarına da nefes aldırmayacağız. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü İzmir Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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