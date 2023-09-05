Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorum'dan iki kişinin piyasaya tarihi eser sürmek üzere Kastamonu'ya geldiğini tespit etti.

Tosya ilçesinde düzenlenen operasyonda E.Ü. ve S.T'nin üstleri ile araçlarında 82 sikke, 9 obje, 2 yüzük, 2 mühür, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.