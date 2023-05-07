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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli serbest bırakıldı

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli serbest bırakıldı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 72 adet tarihi sikke para, 3 adet ok ucu, 1 adet yüzük ve 10 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzeme ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 72 adet tarihi sikke para, 3 adet ok ucu, 1 adet yüzük ve 10 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzeme ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece ve Ümraniye ilçelerinde tarihi eser niteliği taşıyan eşyaların olduğu bilgisini üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için hareke geçen ekiler, 11 Nisan tarihinde belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyonda 72 adet tarihi para sikke, 3 adet ok ucu, 1 adet yüzük ve 10 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzeme ele geçirildi.

Operasyon neticesinde 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İstanbul 3. Sayfa Haberler

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