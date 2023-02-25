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Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Gönüllü Mevlevi Alayı Kumandanlığına ait mühür ve çok sayıda eser ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Gönüllü Mevlevi Alayı Kumandanlığına ait mühür ve çok sayıda eser ele geçirildi İzmir polisinin tarihi eser kaçakçılarına düzenlediği operasyonda, Padişah Mehmet Reşat Han'ın cihat ilanı ile kurulmuş, Gönüllü Mevlevi Alayı Kumandanlığına ait mühür ile...

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Gönüllü Mevlevi Alayı Kumandanlığına ait mühür ve çok sayıda eser ele geçirildi

İZMİR - İzmir polisinin tarihi eser kaçakçılarına düzenlediği operasyonda, Padişah Mehmet Reşat Han'ın cihat ilanı ile kurulmuş, Gönüllü Mevlevi Alayı Kumandanlığına ait mühür ile birlikte çok sayıda eser ele geçirildi.

İzmir'de kültür varlıklarının yasa dışı satış ve ticareti ile mücadelesini sürdüren İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bergama, Balçova ve Çiğli ilçelerinde, 2 ve 1 araçta yapılan aramalarda; Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerinin özelliklerini taşıyan ve ilk kez görülen, 1. Dünya savaşı dönemi, Padişah Mehmet Reşat Han'ın cihat ilanı ile kurulmuş, Gönüllü Mevlevi Alayı Kumandanlığına ait mühür ele geçirildi. Bununla birlikte 686 adet altın, gümüş ve bronz tarihi eser, 1 adet dedektör ve 1 adet tabanca da ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 2'sine adli işlem uygulanırken, 1 şüpheli de tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Operasyon İzmir 3. Sayfa Haberler

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