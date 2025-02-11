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Tarihi Eser Kaçakçıları Aydın'da Yakalandı

Tarihi Eser Kaçakçıları Aydın'da Yakalandı
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Aydın'da jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin elinde 200 bin dolar değerinde Bizans dönemine ait tarihi eserler bulundu.

Piyasa değeri 200 bin dolar olduğu iddia edilen ve üzerinde Hz. İsa'nın hayatından sahnelerin işlendiği tarihi eserleri satmak için Aydın'a gelen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, elinde bulunan tarihi eserleri satmak amacıyla N.A. ve R.A. isimli 2 şüpheli Aydın'a geldi. Şüphelilerin bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçerek, şahısların bulunduğu aracı Germencik ilçesinde durdurdu. Yapılan aramada 3 adet aplik (Triptikon/Üçlü İkon üç adet levha üzerine Hz. İsa'nın hayatından sahneler işlenmiş) levha ve 1 adet matara ele geçirildi. Bizans dönemine ait 4 parça tarihi eserin piyasa değerinin yaklaşık 200 bin dolar olduğu tespit edildi. Tarihi eserler müze müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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