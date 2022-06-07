Tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 8 şahsa jandarma şoku Kocaeli'de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 8 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kocaeli'de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 8 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Gebze ilçesinde E.T. isimli şahsa ait arazide tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 8 şahsı suçüstü yakaladı. Şahıslar gözaltına alınırken, kazı malzemeleri de ele geçirildi. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 8 şahsa jandarma şoku - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.