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Tarihi çarşıdaki çıkan yangın korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Tarihi çarşıdaki çıkan yangın korkuttu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan tarihi Bayramyeri Çarşısı'ndaki bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan tarihi Bayramyeri Çarşısı'ndaki bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde bulunan tarihi Bayramyeri Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezinin işlek noktasında bulunan çarşıdaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri, yoğun çabaların ardında yangını kontrol altına almayı başardı.

Ekipler, soğutma çalışmalarını tamamlarken iş yeri ise kullanılmaz hale geldi. Yangının tarihi çarşıdaki diğer iş yerlerinde sıçramadan kontrol altına alınmış olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi İtfaiye Denizli 3. Sayfa Haberler

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