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Tarihi çarşıda esnaflar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarihi çarşıda esnaflar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü -Esnafın tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı anlar kamerada Bursa'nın tarihi okçular çarşında karşılıklı dükkan işleten esnaflar birbirine girdi ortalık savaş alınan döndü.

Tarihi çarşıda esnaflar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

-Esnafın tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın tarihi okçular çarşında karşılıklı dükkan işleten esnaflar birbirine girdi ortalık savaş alınan döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tarihi Hanlar Bölgesinde bulunan Okçular Çarşısında daha önceden aralarında husumet bulunan esnaflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Esnaflardan biri karşı tarafa kuru sıkı tabancayla ateş edince, tekmeli yumruklu kavga başladı. Onlarca kişinin bir birine girdiği tekmeli yumruklu kavga çarşıda bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgada dükkanların önünde bulunan cansız mankenlerde devrilip çevreye savruldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi kavgaya müdahale ederek ayırdı. Kavgaya karışanlar polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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