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Tarihi caminin musluklarına hırsızlar dadandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarihi caminin musluklarına hırsızlar dadandı

Denizli'nin en eski camilerinden biri olma ünvanına sahip ve o bölgeye adını veren Dörtçeşmenin muslukları 1 yıldır belirli aralıklarla çalınıyor.

Denizli'nin en eski camilerinden biri olma ünvanına sahip ve o bölgeye adını veren Dörtçeşmenin muslukları 1 yıldır belirli aralıklarla çalınıyor. Tarihi çeşmenin musluklarının çalınması mahalleliyi canından bezdirirken, vatandaşlar ise sıra dışı hırsızlıklara çözüm bekliyor.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 420 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tarihi Kaleiçi Çarşısının arka sokağında bulunan halk arasında Dörtçeşme Mevki olarak bilinen ve adını buradan alan caminin muslukları henüz bilinmeyen kişi veya kişilerce çalındı. Daha önce de camiye de adını veren çeşmelerden biri sökülerek çalınmıştı. Esnaf kendi arasında para toplayarak tarihine uygun musluklar taktırmıştı. Bugün camiye gelenler yine muslukların çalındığını gördü. Denizli'nin en eski camilerinden biri olma ünvanına sahip ve o bölgeye adını veren Dörtçeşmenin çalınması esnafın büyük tepkisini çekti. Birçok esnaf ve vatandaşın hem abdest almak, hem su içmek hem de temizlik için su doldurduğu çeşmelerin çalınması tarihe ve insanlara verilen zarar olarak yorumlandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi Denizli su 3. Sayfa Haberler

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