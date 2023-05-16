Taraftarlar arasında yaşanan arbedeye polis müdahalesi

Spor Toto 1. Lig 37. haftasında Boluspor, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Maçın 55.dakikasında Eyüpsporlu taraftarlar arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedeye polis müdahale ederek bir grup taraftarı gözaltına aldı.

Spor Toto 1. Lig 37. haftasında Boluspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda Eyüpspor'u konuk etti. Boluspor sahasında Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçı İstanbul'dan izlemeye gelen Eyüpsporlu taraftarlar arasında karşılaşmanın 55. dakikasında henüz bilinmeyen bir nedenle arbede yaşandı. Eyüpspor tribünlerinin karıştığını fark eden polis ekipleri deplasman tribününde gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Deplasman tribününde geniş güvenlik önlemi alan polis, Eyüpsporlu taraftarların kendi arasında meydana gelen arbedeye müdahale etti. Polisin müdahalesine direnen Eyüpsporlu taraftarlar gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilen taraftarlar karakola götürüldü.

Polis müdahalesi ardından deplasman tribününde yaşanan gerginlikler bastırıldı. - BOLU