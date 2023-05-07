Taraftarın arasına yorgun mermi düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegölspor stadı girişinde meydana gelen olayda, taraftarın arasına yorgun mermi isabet etti. Olayda yaralanan olmadı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi İnegölspor stadı girişinde meydana geldi. Taraftar amigosu Tevfik Taşkın ve yanında çocukların da bulunduğu yaklaşık 15 taraftar, maça 1 saat kala beklemeye başladılar. O sırada yukarıdan yorgun mermi aralarına düştü. Yere düşen mermi asfaltı derlerken, hiç kimseye isabet etmemesi sevindirdi.

Olayın şokunu atlatan taraftarlar, durumu polise bildirdiler. Olayı anlatan taraftar amigosu Tevfik Taşkın, "Maç için geldik, saatini bekliyoruz. Sohbet ederken bir anda çat diye bir ses geldi. Yere bir baktık ki mermi çekirdeği. Emniyete haber verdik. Çok şaşırdık" dedi.

Polis olayın şüphelisini bulmak için çalışma başlattı. - BURSA