Tapuda rüşvet operasyonunda 13 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da Tapu Müdürlüğüne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında tapu çalışanları, emlakçı ve müteahhitlerin de bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Tapu Müdürlüğüne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında tapu çalışanları, emlakçı ve müteahhitlerin de bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri rüşvet suçu ile ilgili başlatılan planlı çalışma çerçevesinde, 13 şüpheliye yönelik 2 gün önce saat 07.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda İlkadım Tapu Müdürlüğü'nde memur O S. ve emlakçı eşi Y.S. ile emlakçılar ve müteahitlerinde aralarında bulunduğu 13 kişi "Rüşvet almak ve rüşvet vermek" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. - SAMSUN