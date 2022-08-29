Tanzanyalı kadın eğlence dönüşü boğazından bıçaklandı 3. Sayfa Haberleri Esenyurt'ta dün gece eğlenceden çıkan Afrikalı kadın, boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. Esenyurt'ta dün gece eğlenceden çıkan Afrikalı kadın, boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs yaşam mücadelesi verirken, kadının kanlar içerisinde yerde kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Koza Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, eğlenceden çıkarak evine dönen Tanzanya uyruklu Norah K. isimli kadın, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken, yaralı Norah K. hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olduğunu belirtilirken, kanlar içinde yerde kaldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (Erdal Can İçelli - Hakan Polat - Mert Yıldırım - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Esenyurt Koza 3. Sayfa Güncel Haberler

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