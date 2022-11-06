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Tanzanya'daki uçak faciasında can kaybı 19'a yükseldi

3. Sayfa Haberleri

Tanzanya'daki uçak faciasında can kaybı 19'a yükseldi

Tanzanya'da yolcu uçağının inişi esnasında olumsuz hava koşulları nedeniyle Victoria Gölü'ne düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Tanzanya'da yolcu uçağının inişi esnasında olumsuz hava koşulları nedeniyle Victoria Gölü'ne düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Tanzanya'daki uçak faciasında can kaybı arttı. Precision Air'e ait yolcu uçağının Bukoba kentinde havaalanına iniş yaptığı esnada Victoria Gölü'ne düşmesi sonucu yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ten 19'a yükseldiğini açıklandı. Hayatını kaybedenlerin olay yerinde mi yoksa hastanede mi öldüğü konusunda ayrıntı verilmedi. Olay yerine ilk ulaşan balıkçılar, bir uçuş görevlisinin uçağın arka kapısını açtığını belirterek, bu sayede insanları kurtarmak için uçağa binmeyi başardıklarını aktardı.

Uçaktan 26 kişi kurtarılmıştı

Kokpitte mahsur kalan 2 pilotun ekiplerle iletişime geçmesi ile bölgeye gelen balıkçılar ve arama-kurtarma ekipleri uçakta bulunan 43 kişiden 26'sını kurtararak hastaneye sevk etmişti.

Öte yandan Bukoba Havaalanı'ndaki pistin bir ucu, Afrika'nın en büyük gölü olan Victoria Gölü'nün hemen yanında yer alıyor. - DARÜSSELAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tanzanya 3. Sayfa Haberler

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