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Tanzanya'da göle düşen yolcu uçağında 3 kişi öldü

3. Sayfa Haberleri

Tanzanya'da göle düşen yolcu uçağında 3 kişi öldü

Tanzanya'da yolcu uçağının iniş esnasında olumsuz hava koşulları nedeniyle Victoria Gölü'ne düşmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Tanzanya'da yolcu uçağının iniş esnasında olumsuz hava koşulları nedeniyle Victoria Gölü'ne düşmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti. Uçaktan 26 kişi kurtarılırken, arama çalışmaları devam ediyor.

Tanzanya'nın en büyük havayolu şirketi Precision Air'e ait yolcu uçağının Bukoba kentinde havaalanına iniş yaptığı esnada Victoria Gölü'ne düşmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 43 kişinin bulunduğu yolcu uçağından 26 kişinin kurtarılarak hastaneye sevk edildiği belirtildi. Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede, kokpitte mahsur kalan 2 pilotun ekiplerle iletişime geçerek yardım istediği öğrenildi.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Precision Air'e ait uçağın karıştığı kaza haberini üzüntü ile öğrendim. Kurtarma operasyonlarının devam ettiği anlarda lütfen sakinliğimizi koruyalım" ifadelerini kullanmıştı. Kazanın olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşandığı açıklanmıştı. - DARÜSSELAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tanzanya 3. Sayfa Haberler

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