Tanker tırla çarpıştı, TEM Otoyolu trafiğe kapandı

Yangında tır ve tanker demir yığınına döndü

Hurda yığınına dönen araçlar havadan görüntülendi

DÜZCE - TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana gelen kazada çarpışan tır ile tanker tamamen yanarak demir yığınına döndü. Kazada 2 sürücü yaralanırken, hurdaya dönen araçlar dron ile görüntülendi.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkii 1. Viyadük üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Yasin A. idaresindeki 34 PY 4764 plakalı tanker ile aynı istikamete giden Ramazan S. yönetimindeki 77 DC 040 plakalı plastik kasa yüklü tır çarpıştı. Çarpışma sonrası tanker ve tır yanmaya başladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Düzce, Bolu ve Kaynaşlı Belediyesine ait itfaiye ekipleri gelerek araçlara müdahale etti. Uzun çalışmalar sonucunda tanker ve tırdaki yangın kontrol altına alındı. Sürücüler Ramazan S. ve Yasin A. araçlardan çıkartılarak, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde İstanbul istikametine trafik kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar Abant gişelerden D-100'e aktarıldı.

Öte yandan, TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkii havadan dron ile görüntülendi.