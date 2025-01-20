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Tanker Aydınlatma Direğine Çarptı, Otomobilin Üzerine Devrildi

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Kocaeli TEM Otoyolu'nda bir tanker, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Direk, İstanbul istikametinde seyreden otomobilin üzerine devrildi. Her iki sürücü de kazayı yara almadan atlattı.

Tankerin çarptığı aydınlatma direği otomobilin üstüne devrildi

KOCAELİ - TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi Ankara istikametinde tankerin çarptığı aydınlatma direği, İstanbul istikametinde seyir halinde olan otomobilin üzerine devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 34 JU 3011 plakalı tanker, Bekirdere rampası mevkiinde kontrolden çıkarak önce bariyere, ardından aydınlatma direğine çarptı. Yerinden sökülen direk, İstanbul istikametinde seyir halindeki 34 TL 9387 plakalı Volkswagen marka otomobilin üzerine devrildi. Her iki sürücü de kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle Otoyolun her iki istikametinde de trafik oluştu. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tanker Aydınlatma Direğine Çarptı, Otomobilin Üzerine Devrildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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